Inseguimento in Bolognina: sperona le volanti, arrestato 36enne

La Polizia ha arrestato ieri notte un bolognese 36enne con precedenti per resistenza a pubblico ufficiale denunciandolo anche per danneggiamento, porto abusivo di armi e rifiuto di sottoporsi al test anti-droga.

L'uomo si era dato alla fuga sulla sua Volkswagen Golf alla vista della volante e l'arresto è stato l'epilogo in un lungo inseguimento, ieri notte alle 3, per le vie del Gomito, Zanardi, Cristoforo Colombo fino a Trebbo, frazione di Castel Maggiore, dove l'auto è stata rintracciata lungo una strada sterrata. Ma il fuggitivo non si era ancora dato per vinto: ha ingranato la retromarcia, speronando la volante, fino a quando è stato bloccato, a seguito di una colluttazione. Nelle scarpe è stata rinvenuta una piccola dose di cocaina, mentre nell'auto sono stati trovati un coltello multiuso e uno a serramanico. Visibilmente agitato, ha rifiutato i controlli antidroga.

Oltre all'arresto, al 36enne è stata ritirata la patente di guida. Dovrà rispondere anche di diverse infrazioni al codice della strada.