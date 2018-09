Bolognina: due etti di cocaina nel cambio dell'auto, arrestati

Lunghi appostamenti e osservazioni da parte degli agenti della IV sezione "crimine diffuso" della squadra mobile hanno portato all'arresto di due spacciatori nel quartiere Bolognina.

Lunedì scorso, dopo aver individuato l'auto con la quale si muovevano, la Polizia ha organizzato una serie di servizi e appostamenti per comprendere i movimenti dei due: l'azione è scattata tra via Campagnoli e via Stendhal, quando un acquirente ha preso contatto con i pusher. In quel momento gli agenti sono intervenuti ammanettando due cittadini marocchini di 28 e 31 anni.

Durante la perquisizione dell'auto, sono stati rinvenuti un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e, all'interno della cuffia del cambio, due involucri contenenti 2 etti di cocaina.