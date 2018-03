Droga, spaccia 'Shaboo' in Bolognina: arrestato dai Carabinieri

Due Carabinieri in servizio di controllo nel quartiere Navile hanno sorpreso un 35enne di nazionalità nigeriana mentre stava vendendo droga a un 'cliente', quest'ultimo, alla vista della pattuglia, ha gettato via la sostanza stupefacente ed è fuggito.

La sostanza rinvenuta è del tipo “Shaboo”, metanfetamina: è stata analizzata dai Carabinieri del Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Bologna che hanno rilevato una percentuale di principio attivo del 78%.

Si tratta di uno stupefacente molto potente e tra gli effetti collaterali, potrebbe provocare danni permanenti alle cellule cerebrali.

Lo spacciatore, senza fissa dimora e disoccupato, è stato trovato in possesso di 450 euro. Questa mattina è comparso in Tribunale per l’udienza di convalida dell’arresto.