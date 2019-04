Bolognina: perseguita e minaccia la ex fidanzata, nei guai 45enne

Ancora un caso di maltrattamenti e stalking nei confronti delle donne. Ieri i Carabinieri della Stazione Navile hanno denunciato un cittadino tunisino di 45 anni.

Dopo la fine della relazione con una sua connazionale 34enne, l'uomo aveva continuato a perseguitarla, arrivando anche alle minacce. La donna aveva già sporto denuncia e si era rivolta a un Centro Anti-violenza.

Sono diversi gli episodi di stalking e violenze nei confronti delle donne registrati nell'ultima settimana in città: venerdì mattina un cittadino senegalese di 41 anni ha preso a schiaffi la sua compagna, sempre venerdì un siciliano 42enne aveva tentato di sfondare la porta di casa di una donna che perseguitava da tempo, mentre un cittadino iraniano di 43 anni è stato denunciato dopo una lite con la ex moglie. Infine un cittadino tunisino che aveva picchiato la sua fidanzata in via Marsala, mandandola all'ospedale con un trauma all'occhio, è stato arrestato.