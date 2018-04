Bomba day: lunghe le operazioni di messa in sicurezza

Sono più impegnative del previsto le operazioni di messa in sicurezza dell'ordigno bellico rinvenuto in via Zanardi. Poco prima di mezzogiorno gli artificieri stavano ancora procedendo alle procedure di estrazione della seconda spoletta.

In considerazione del protrarsi delle operazioni di disinnesco dell'ordigno bellico, restrizione per i voli in arrivo fino alle ore 13.30 all'Aeroporto Marconi.

(IN AGGIORNAMENTO)