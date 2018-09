Bomba d'acqua nella 'Bassa', decine di interventi dei Vigili del fuoco

Sono stati circa 40 gli interventi che ieri hanno tenuto impegnati i Vigili del fuoco nei comuni di San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale e Bentivoglio, per le conseguenze di un violento nubifragio abbattutosi in una area molto circoscritta, che ha provocato numerosi allagamenti con l'acqua fino a 50 cm. In un'ora -secondo i rilevamenti Arpae- sono caduti quasi 60 mm di pioggia.

Colpito pesantemente l'interporto, le cui piazzole di carico, inferiori al livello del terreno, hanno funto da collettore delle acque che hanno mandato in tilt i sistemi di drenaggio. I pompieri hanno lavorato fino alle tre di notte per drenare la pioggia caduta con l'aiuto delle idrovore. Altri interventi diffusi per allagamenti di cantine, scantinati, e alberi caduti in strada. Fortunatamente non sono segnalati feriti.