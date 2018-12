Bomba a sede Forza Nuova, volantini in via Biancolelli: 'Contro tutti i fascismi'

Una decina di fogli A4, scritti a matita con il normografo e non firmati, sono stati ritrovati nei luoghi vicino alla sede di Forza Nuova, in via Biancolelli 10, dopo l'esplosione notturna avvenuta a Borgo Panigale.

Si delinea quindi una matrice politica per la vicenda, un ordigno artigianale fatto brillare intorno alle 3:30 del mattino, esplosione che ha danneggiato anche qualche auto in sosta. Intanto, i locali della sede del partito di estrema destra sono stati sequestrati dall'autorità giudiziaria e le indagini di Digos e Polizia sono in corso per risalire agli autori del gesto. Sul posto non ci sarebbero telecamere puntate nelle immediate vicinanze utili agli inquirenti. Per ora, a quanto si apprende, si configura il reato di danneggiamento.

Stando alle prime informazioni, l'ordigno rudimentale sarebbe stato assemblato con polvere pirica all'interno di un contenitore metallico. Incastrati tra tergicristalli e parabrezza delle auto vicine invece i volantini: "In questo posto, cha appare altro rispetto al tentativo dei fascisti di riorganizzarsi in città, si nasconde il covo bolognese di Forza Nuova. Contro tutti i fascismi" si legge in uno stralcio. A stretto giro è arrivata la nota di condanna da parte di Forza Nuova Bologna: "Nessuno potrà impedirci di fare politica e non sarà certo un gesto vigliacco fatto di notte a intimorirci".