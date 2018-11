Disinnesco bomba a Pianoro, è il giorno della maxi evacuazione

Tutto pronto per la bonifica da parte del Genio dell'esercito della bomba da 100 libbre ritrovata a settembre sul letto del fiume Savena, a Rastignano, in corrispondenza di via del Pero. Dopo uno slittamento di una settimana, è arrivato il giorno delle operazioni, e dalle sette di stamane è scattata l'evacuazione.

La Danger Zone ha un raggio di oltre 1500 metri dal luogo della messa in sicurezza dell'ordigno. I Comuni interessati sono in gran parte quello di Pianoro, per intero la frazione di Rastignano,, parte di Carteria e Monte Calvo, ma in alcuni punti anche Bologna e San Lazzaro.

Si stimano in totale circa 6700 cittadini gli evacuati, che si dovranno allontanare dalle loro case, di cui 4mila nella sola Rastignano e dintorni. Alcune strade sono chiuse (qui l'elenco) e il traffico di auto e bus deviato. mentre quello ferroviario è quasi interamente sospeso.

L'evacuazione

Polizia Municipale, Carabinieri e Protezione Civile sono sul posto per garantire assistenza ai residenti, avvisati nei giorni scorsi uno a uno attraverso i citofoni delle case. La conclusione delle operazioni, con conseguente possibilità di rientro presso le abitazioni, verrà pubblicata sul sito e sulla pagina Facebook del Comune. Nell'avviso pubblicato da Comune di Pianoro è stato fornito anche un numero cellulare per informazioni, 3357681033.