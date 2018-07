Trovata bomba di 500 libbre: "Per rimuoverla sarà evacuata tutta Pian di Macina e mezza Pianoro"

Una bomba aerea di circa 500 libre è stata trovata nei giorni scorsi a Pian di Macina, nel Comune di Pianoro. Durante alcuni di lavori di escavazione in via Savena, gli operai di una ditta hanno trovato l’ordigno chiamando immediatamente le autorità competenti.

Nel pomeriggio odierno, in Prefettura , si riunirà il comitato tecnico per decidere come e quando spostare la bomba.

“Oggi ci riuniremo con le autorità competenti per capire modi e tempi di intervento - spiega il sindaco Gabriele Minghetti - . Durante le operazioni sarà fatta evacuare tutta Pian di Macina e mezza Pianoro, ma dettagli precisi ne avremo solo dopo l’incontro”. Ad essere stata trovata durante un’attività di carotaggio è una bomba aerea di fabbricazione americana, risalente alla Seconda Guerra Mondiale: l’area del cantiere è stata già transennata e messa in sicurezza.