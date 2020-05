Trovati 6 ordigni bellici in una settimana: l'appello dei Carabinieri

Soltanto nell’ultima settimana, i Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna sono stati impegnati nella bonifica di sei ordigni bellici, sganciati sul nostro territorio durante i bombardamenti della seconda guerra mondiale.

Nonostante gli anni trascorsi, gli ordigni inesplosi sono ancora potenzialmente pericolosi. L'ultimo, ieri pomeriggio, trovato da un cittadino che stava facendo una passeggiata nelle campagne di Zola Predosa. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri della locale Stazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Cosa fare in caso di ritrovamento

L’unica iniziativa da prendere è quella di chiamare subito i Carabinieri, telefonando al numero unico di emergenza 112 e indicando la località per consentire agli uomini dell’Arma e agli artificieri dell’Esercito Italiano di intervenire in tutta sicurezza per le operazioni di disinnesco e brillamento del residuato bellico.