Regionali, confronto Bonaccini-Borgonzoni in Tv locale

Stefano Bonaccini e Lucia Borgonzoni si sfideranno di nuovo in televisione. I due principali contendenti alla Regione Emilia-Romagna hanno infatti accettato l'invito dell'emittente locale Ètv a partecipare a un faccia a faccia "sui temi in primo piano in questa campagna elettorale", che andrà in onda il prossimo 22 gennaio alle 21.

I due candidati alla presidenza della Regione registreranno uno speciale della trasmissione 'Dedalus' negli studi televisivi bolognesi il giorno precedente, mentre tutti gli altri candidati "troveranno spazio nei nostri approfondimenti settimanali a 'Dedalus'- assicura l'emittente- nel pieno rispetto della par condicio".

Subito dopo il dibattito, ad esempio, andrà in onda sempre il 22 gennaio un'intervista con l'aspirante governatore dei 5 stelle, Simone Benini. Quello tra Bonaccini e Borgonzoni, si assicura ancora da E'tv, "sarà un dibattito non ingessato, ma nel pieno rispetto dei tempi, uguali per tutti". Inoltre "non ci sarà pubblico in studio, per evitare l'effetto 'applausometro'". (San/ Dire)