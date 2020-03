Coronavirus, Bonaccini: "L'Emilia-Romagna regge, ma bisogna prepararsi a tutto"

Il sistema sanitario in Emilia-Romagna sta reggendo, ma bisogna essere pronti a qualsiasi evenienza. L'avviso è del presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, che ha parlato stamane in diretta su La7.

"Dal punto di vista sanitario - dice il governatore alle telecamere dell'Aria che tira - la situazione non è banale, abbiamo avuto anche qui un incremento rilevante negli ultimi due giorni. Per ora abbiamo un numero contenuto di ricoveri in terapia intensiva, 34, per fortuna non abbiamo i numeri della Lombardia, ma bisogna fare di tutto per farsi trovare pronti a qualsiasi emergenza perché il virus è tutt'altro che combattuto".

Già oggi Bonaccini firmerà con le forze sociali l'accordo sulla cassa integrazione. "Saremo la prima Regione a firmare coi sindacati e le associazioni d'impresa l'accordo che permette alla Regione con soldi che abbiamo di utilizzare gli ammortizzatori sociali, cioè la cosiddetta cassa integrazione in deroga, per tutti i datori di lavori che vorranno richierderla a tutela dei lavoratori".

Politica unita o inadeguata

"Se la politica non supera in momenti come questi le differenze geografiche e soprattutto di appartenenza politica - ha aggiunto il governatore- vuol dire che non è una classe dirigente adeguata. Verrà il tempo di tornare a dividerci ma adesso bisogna lavorare insieme, uniti, e cercare di uscire da questa fase legata all'epidemia di coronavirus. Abbiamo tutte le condizioni per potercela fare però bisogna evitare polemiche inutili e pretestuose che rischiano di danneggiare anche i messaggi che dobbiamo dare all'opinione pubblica", conclude Bonaccini.