Sanità e autonomia, Bonaccini: "Non si può gestire tutto da Roma"

"Non si può far diventare il virus né di destra né di sinistra, è di sinistra difendere la sanità pubblica, evitiamo adesso teatrini di responsabilità, questo Paese ha bisogno di rafforzare la sanità pubblica. La sanità delle Regioni non si può gestire tutta da Roma".

Lo ha detto Stefano Bonaccini, presidente della regione Emilia Romagna e presidente della Conferenza delle Regioni intervenuto alla trasmissione 'Agorà' su Rai3. "Qui abbiamo fatto un lavoro straordinario per contenere l'emergenza - ha aggiunto Bonaccini -, abbiamo fatto Piacenza e Rimini zone arancioni, abbiamo salvato Bologna e la sua provincia, siamo stati i primi a chiudere bar e ristoranti e poi siamo andati all'attacco: abbiamo preso in cura i malati a casa, nel dramma abbiamo cercato di fare tutto il possibile".

Leggi anche: