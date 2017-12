Rifiuti romani in Emilia-Romagna? Bonaccini attacca i 5 Stelle: 'Non risolvono e chiedono aiuto'

"Benvenuta" è la risposta del Presidente della Regione Emilia-Romagna all'invito del sindaco di Roma Virginia Raggi ad abbassare i toni, dopo che lo stesso Bonaccini l'aveva definita "arrogante". La querelle è tutta sui rifiuti che Roma al momento non riesce smaltire, così la prima cittadina ha chiesto aiuto ad altre regioni.

Bonaccini ha confermato che la risposta dell'Emilia-Romagna arriverà "al massimo entro 48 ore", ma attacca i 5 Stelle che pretenderebbero "da un lato di non fare nulla nei loro territori" chiedendo così "sempre ad altri di risolvere i loro problemi, non è tollerabile che ci sia chi fa campagna elettorale sul ciclo dei rifiuti poi ogni volta che c'è un problema si rivolge a qualcun altro perchè li risolva".

Sui rifiuti da Roma "stiamo facendo verifiche coi territori, perchè non decidiamo da Bologna in solitudine- sottolinea ancora Bonaccini, oggi durante i saluti di fine anno con la stampa - ho apprezzato molto l'educazione istituzionale del presidente Nicola Zingaretti rivolto a tutte le Regioni. Visto che oggi Raggi dice di abbassare i toni io rispondo che era ora".

Ama (azienda gestione rifiuti di Roma) in ottobre aveva chiesto alla Regione Lazio di poter andare fuori regione proprio perchè il picco dei rifiuti si verificano nel periodo natalizio e a inizio estate. La Regione ha autorizzato l'invio di parte dei rifiuti in Toscana nel mese di dicembre poi è arrivata la Procura che ha sequestrato due impianti della Toscana che ha dovuto chiudere le porte, così è stata tirata in ballo l'Emilia-Romagna: "Saremo grati al governatore dell'Emilia se vorrà supportare la Regione Lazio" aveva detto Virginia Raggi. (dire)