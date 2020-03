Coronavirus, il presidente Bonaccini: "State a casa o sarà davvero una tragedia"

Il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, lancia un nuovo appello ai cittadini emiliano-romagnoli. "State a casa, altrimenti sarà davvero una tragedia", ha scandito il governatore parlando questa mattina su Radio24. "Vedo ancora troppi comportamenti irresponsabili", afferma Bonaccini.

"È vero che gran parte della popolazione ha capito, qualche giorno fa c'è stato uno scatto, un'inversione nella responsabilizzazione delle persone. Ma davvero - prosegue Bonaccini - chi non ha necessità di andare sul posto di lavoro o di rifornirsi di alimentari o motivi di salute stia a casa. Abbiamo preso misure molto restrittive, se serve ne prenderemo anche altre ma adesso sono i giorni più difficili, in cui il picco non è ancora arrivato". "Mai come oggi - ricorda ancora Bonaccini al termine dell'intervista - i comportamenti individuali sono decisivi, insieme a tutto quello che si può fare sul piano sanitario".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tamponi a tappeto

L'Emilia-Romagna, al contrario di altre regioni italiane, non sta pensando a una campagna di tamponi a tappeto per delimitare con più precisione la presenza del coronavirus. Ma nel caso arrivasse una richiesta, è pronta a farlo. "Ci attrezzeremo, come qui siamo abituati a fare", nel caso dalla comunità scientifica arrivasse una richiesta in questo senso. Così è nata anche la scelta della zona rossa a Medicina. Siamo sempre pronti a fare - prosegue Bonaccini- ciò che chi ha competenza, preparazione e professionalità ci indica. Noi ci mettiamo non solo a disposizione, ma siamo pronti a fare a tappeto quello che ci verrà indicato". Fin qui però, fa notare Bonaccini, i tamponi sistematici sono stati raccomandati solo in una primissima fase del contagio.