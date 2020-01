Metropolitana leggera sulla via Emilia, l'idea di Bonaccini

Dopo la metropolitana di costa, in Emilia-Romagna potrebbe arrivare anche una metropolitana leggera da far correre lungo la via Emilia. Ne ha parlato oggi il governatore uscente Stefano Bonaccini, nel corso del confronto con la sfidante Lucia Borgonzoni negli studi di Ètv.

"Credo sia venuto il momento in cui sull'asse della via Emilia si possa tutti insieme progettare una metropolitana leggera che tolga il traffico", afferma Bonaccini nel faccia a faccia con Borgonzoni. "Probabilmente è venuto il momento di ragionare su un collegamento", aggiunge Bonaccini poco più tardi, a margine della presentazione del People mover di Bologna.

"Ovviamente abbiamo lì le autostrade e in quella linea retta c'è tutto il sistema ferroviario, di alta e media velocità. Io penso - dice Bonaccini, rispondendo alla Dire- che si possa fare un ragionamento serio e mettersi a sedere con gli amministratori dei capoluoghi e delle province perché credo che potrebbe essere venuto il tempo di un progetto davvero credibile da quel punto di vista, che aumenti la potenzialità di ciò che si muove su ferro". (Dire)