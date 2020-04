Coronavirus, l'assessore Corsini: "Boom auto nella fase 2 da evitare, risarciremo pendolari"

La Regione Emilia-Romagna prevede che quando il lockdown finirà, almeno in una prima fase, le auto verranno preferite al mezzo pubblico per la maggiore sicurezza del mezzo privato da possibili contagi. "Dovremo lavorare per evitarlo", risponde l'assessore regionale ai Trasporti Andrea Corsini a chi manifesta questo timore, durante il filo diretto con la giunta di oggi via Lepida e Facebook.

"Forse nella prima fase - conferma Corsini - potrà esserci un aumento delle auto, ma dovremo evitare che l'auto diventi il mezzo principale di collegamento". Treni e bus, ovviamente, sono caduti in 'disgrazia' con l'epidemia di coronavirus e anche la cosiddetta fase 2 alle porte, quella in chi si dovrà convivere col Covid-19, non sembra molto propizia per il mezzo collettivo.

Corsini però conferma che si sta lavorando insieme al Governo per risarcire gli abbonati che non hanno potuto sfruttare tutto o in parte il loro abbonamento proprio a causa dell'epidemia. L'idea è quello di un fondo che sarà a disposizione delle Regioni a questo scopo, risarcire i pendolari.

"Restituiremo le risorse spese oppure trasleremo in avanti questi abbonamenti quando riapriranno le scuole e le attività lavorative per compensare quanto perso". Ma proprio la riapertura delle scuole, se sarà fatta con i doppi turni per limitare il numero degli studenti nelle aule, potrebbe causare altri guai al trasporto pubblico che "dovrà essere tarato sulle nuove esigenze. Non sarà semplice", avverte l'assessore. (Dire)

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.