Sesso dentro centro massaggi, sequestrata casa relax a Borgo Panigale

La tariffa normale per un massaggio passata in cassa, ma poi le cose cambiavano, ed erano i gestori a indicare ai clienti le ragazze con le quali appartarsi nei box, cubicoli dentro cui si sarebbero consumate prestazioni sessuali vere e proprie. Alla fine alle ragazze in questione veniva corrisposta una 'regalia' dai 25 ai 100 Euro.



È l'ipotesi con cui il Gip di Bologna Alberto Gamberini ha disposto il sequestro di un centro massaggi di Borgo Panigale e l'arresto dei due gestori del centro: si tratta di due soci, una donna e un uomo, di 67 e 55 anni. Entrambi ai domiciliari, sono ora difesi dagli avvocati Veronesi e Fusco e dovranno rispondere dell'accusa di sfruttamento della prostituzione. I due, secondo la ricostruzione degli inquirenti, curavano anche gli annunci online delle ragazze, postando i loro profili in lingerie.



A richiedere arresti e sigilli al centro massaggi, eseguito dai Carabinieri, è stata la Pm Michela Guidi. Lo stesso centro massaggi era già stato chiuso nel 2002. Nell'ordinanza del giudice che dispone il sequestro le motivazioni sono da ricercare nel fatto che quel centro "deve essere considerato esclusivamente una casa di prostituzione chiuse virgolette".