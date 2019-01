Controlli sulle strade di Borgo, multe e denunce per gli automobilisti

Sei persone denunciate e oltre 10mila euro complessivi di multe. A questo hanno portato in controlli su strada dei Carabinieri di Borgo Panigale, in servizio congiunto con pattuglie dell'Esercito. In tutto sono stati controllati un centinaio di veicoli e circa 130 persone. Tra i denunciati, un 40enne che stava guidando un'auto immatricolata in Germania e con la patente revocata da oltre dieci anni.