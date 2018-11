Controlli stradali a Borgo Panigale: in auto con droga e un coltello da 9 centimetri

Un uomo di 60 anni è stato fermato ieri per un controllo da parte dei Carabinieri: in macchina aveva 25 grammi di hashish e una dosa di cocaina, oltre a un coltello con lama lunga 9 centimetri. Per questo è stato denunciato per detenzione ai fini di sapccio e per porto abusivo di armi. La perquisizione è scattata per via dei precedenti del soggetto fermato.