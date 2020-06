Borgo Panigale: droga nel biberon del figlio, tre arresti

Mentre i Carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Borgo Panigale perquisivano un appartamento, una donna ha tentato di nascondere la droga nel biberon del figlio.

L'operazione dei militari, ieri ha portato all'arresto di tre persone, due uomini di nazionalità marocchina e algerina e una donna, cittadina romena, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

In particolare, dopo le attività di indagine, i Carabinieri hanno eseguito una perquisizione domiciliare che ha consentito di rinvenire e sequestrare 56 dosi di cocaina e 4. 650 euro in contanti.

I due uomini, per darsi alla fuga hanno aggredito i militari che, dopo una colluttazione, sono riusciti ad ammanettarli, mentre la donna ha tentato di occultare lo stupefacente nel biberon del proprio figlio, di 7 mesi. I militari feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell’Ospedale di Bazzano per lievi contusioni e giudicati guaribili in 7 giorni.