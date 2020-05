Segnalazione da Borgo Panigale: "Da oltre un mese incursioni nei nostri garage"

"Da oltre un mese la nostra via e via del Triumvirato subiscono incursioni di delinquenti che irrompono nei nostri garages sotterranei danneggiando irreversibilmente le porte basculanti e rubando oggetti di poco valore come biciclette e cibo. I danni che invece vengono apportati alle porte dei garages ammontano a diverse centinaia di euro". A iscriverlo in una lettera inviata al Prefetto di Bologna, inviata in copia a Bologna Today, Roberto Notari, residente nel quartiere Borgo Panigale.

"L'ultima ennesima incursione è avvenuta la notte tra il 28 e 29 aprile. I cittadini per bene stanno già affrontando una situazione di grande difficoltà e a questo si aggiunge una percezione di insicurezza e costi aggiuntivi per famiglie che spesso non hanno più reddito o vivono della Cassa Integrazione".

Notari riferisce che da oltre un anno avrebbe fatto presente "a Polizia Urbana, Presidente del quartiere e Urp che tutto il lato est dell'argine del fiume Reno è occupato da baraccopoli abusive dall'altezza del ponte sulla via Emilia Ponente fino a quasi il Lippo . Possiamo definire questa area una vera terra di nessuno dove si rifugiano i disperati che poi vengono a fare incursioni notturne nei nostri garage. Possibile che non si riesca a monitorare cosa succede in questa zona ? Esiste il modo di prevenire i reati andando a cercare chi li commette magari trovando anche la refurtiva?" si chiede Notari.