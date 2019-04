Panigale: prima il sesso, poi la chiude in bagno e la rapina

Un uomo italiano, fino a questa notte incensurato, è stato arrestato dalla Polizia per rapina aggravata. Aveva dapprima preso accordi con una transessuale, si era recato nella sua abitazione nel quartiere Borgo Panigale e, dopo aver consumato e pagato, era uscito, lasciando appositamente in casa alcuni effetti personali.

La transessuale ha così riaperto la porta di casa, ma si è trovata davanti il cliente che le ha puntato una pistola e l'ha chiusa in bagno, arraffando 200 euro. Poi le ha strappato di mano il telefono cellulare, troppo tardi, poiché era riuscita a chiamare il 113.

Gli agenti delle volanti infatti lo hanno identificato e bloccato poco dopo. La pistola giocattolo utilizzata per la rapina è stata trovata, in un cestino dell'immondizia. L'uomo è stato arrestato ed è in carcere in attesa di convalida.