Borgo Tossignano, 5 piccoli anatroccoli intrappolati: Vigili del fuoco in azione

Storia a lieto fine a Borgo Tossignano. I Vigili del fuoco hanno recuperato e messo in sicurezza cinque piccoli anatroccoli finiti in una grondaia al terzo piano di un palazzo del centro, in via Roma 83.

La chiamata alla centrale operativa del 115 è arrivata alle 08:41. La squadra che ha effettuato il soccorso ha messo in sicurezza i piccoli, affidandoli al personale del comune presente sul posto.

La settimana scorso, i pompieri erano stati impegnati nel salvataggio di un cervo rimasto intrappolato a Gaggio Montano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sostieni BolognaToday Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di BolognaToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla epidemia Covid-19. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo:

Gallery