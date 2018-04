Viavai sospetto nella frazione, Carabinieri arrestano spacciatore di eroina

Dopo alcune segnalazioni ricevute di uno strano via vai di persone in zona Codrignano, nella sera di mercoledì, i Carabinieri di Fontanelice hanno fatto un controllo, e identificato un 44enne.

l'uomo, cittadino algerino, residente a Borgo Tossignano e privo di attività lavorativa, è stato perquisito: sono stati trovati 35 grammi di eroina, una bilancina elettronica di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente. Sono scattate le per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, dopo una notte in camera di sicurezza ad Imola, è stato poi condannato dal Tribunale di Bologna alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 3.200,00 di multa, e sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Borgo Tossignano.