No alle donne col burqua: Facebook blocca Borgonzoni, ma poi ci ripensa

"Non puoi pubbicare, commentare o usare messenger per 30 giorni". Lucia Borgonzoni bloccata da Facebook per aver pubblicato un contenuto che non rispettava gli standard della community.

Sotto accusa la foto di una donna con il burqa in Toscana e la scritta "un'Italia così io non la voglio", un post che ha avuto numerose condivisioni e "like". Il blocco è durato poco più di un giorno: "Tutto rientrato - scrive la senatrice e sottosegretaria leghista - Fb si deve essere reso conto dei reali contenuti del post. Grazia a tutti voi per la solidarietà e il supporto".