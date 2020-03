Coronavirus, sintomi febbrili per Borrelli: annullata la conferenza stampa

Il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli ha avvertito sintomi febbrili, mentre era già in corso il comitato operativo. Secondo quanto si apprende, al commissario è stato fatto un nuovo tampone per il coronavirus dopo quello negativo di qualche giorno fa e si attende l’esito dell’esame. Intanto, la consueta conferenza stampa prevista per le 18 è stata annullata, come riferisce la Protezione Civile.

Angelo Borrelli, nominato Commissario per la gestione dell'emergenza coronavirus, dopo che il governo ha dichiarato lo stato d’emergenza il 31 gennaio scorso, è capo della Protezione civile dal 2017. Nato nel 1964 in provincia di Latina, Borrelli è entrato nella Protezione Civile nel 2002. Ha gestito anche il sisma in Emilia nel 2012.

E' invece confermata la positività al virus di Guido Bertolaso, anche lui a capo del Dipartimento della Protezione Civile tra il 1996 e il 1997 e dal 2001. È stato anche Commissario straordinario del governo per la prevenzione da rischi SARS. A metà marzo, è diventato consulente del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana per il progetto della costruzione di un ospedale dedicato ai pazienti. Due giorni fa ha annunciato di essere positivo al COVID-19.

Gli utlimi dati sui cotnagi in Italia (24 marzo)

Positivi 54.030, guariti 8.326, deceduti (in attesa di conferma ISS) 6.820, otale positivi 69.176.