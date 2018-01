Argelato: borse contraffatte, la Finanza sequestra laboratori e oltre mille pezzi

463 borse contraffatte, 155 prodotti semilavorati, 747 gioielli e applicazioni metalliche, ma anche otto macchinari per la riproduzione dei falsi. E' il materiale sequestrato dalla Guardia di Finanza, dopo un controllo a un grossista di Funo di Argelato.

Nell'emporio erano esposte per la vendita borse riproducenti i noti “brand” Gucci, Zanellato, Pinko e Chloé. Le Fiamme gialle, dopo una prima ispezione, sono risalite ai centri di produzione situati in Sesto Fiorentino – Osmannoro. Scattata in loco la perquisizione è stato rinvenuto anche il restanter materiale, oltre ai macchinari che servivano per fabbricare i falsi.



I titolari delle imprese, tutti cittadini di origine cinese, sono stati denunciati alle Procure competenti per i reati di produzione e vendita di merci riportanti marchi contraffatti. Il valore commerciale della merce sequestrata, la cui falsità è stata riconosciuta anche dai periti delle società titolari dei marchi, ammonta ad oltre 50mila euro.