Borse di studio, le Regione si arrende: 'Risorse insufficienti, non garantiamo al 100%'

Dal fondo nazionale ha ottenuto più risorse del previsto, dalle Università ha ricevuto un contributo e dal proprio bilancio ha tirato fuori più soldi. Ma la Regione Emilia-Romagna per la prima volta quest'anno non riesce comunque a pagare la borsa di studio a tutti gli universitari idonei, fermandosi a una copertura del 92%, circa 21.135 studenti tra le università di Bologna, Modena, Parma e Reggio.

Per il restante 8% degli studenti, comunque, sono previsti benefici economici, come mensa, alloggio, contributi. A tracciare il quadro è la stessa amministrazione di viale Aldo Moro, al termine dell'incontro di oggi con la consulta regionale degli studenti. L'8% rimasti senza borsa sono "matricole- spiega la Regione- posizionate nella coda delle graduatorie ordinate per condizioni economiche, che avrebbero percepito l'importo minimo ministeriale".

Per questi studenti, il valore dei benefit (in denaro e in servizi) garantiti dalla Regione sarà pari a 2.209 euro per gli studenti che fruiscono degli alloggi Ergo, 1.840 euro per gli altri studenti fuorisede, 1.040 euro per i pendolari e 940 euro per gli studenti in sede.

In totale, per l'anno accademico 2017­-2018 la Regione Emilia-Romagna ha investito 81,3 milioni di euro per le borse di studio, di cui 54,4 milioni di risorse proprie e di Ergo, un milione dai quattro Atenei emiliano-romagnoli e 25,9 milioni dal fondo ministeriale.

"Abbiamo ottenuto il massimo dal fondo nazionale- rivendica l'assessore regionale all'Istruzione, Patrizio Bianchi- cinque milioni in più rispetto alla prima ipotesi di riparto". Inoltre, sottolinea Bianchi, "abbiamo investito maggiori risorse regionali (passata in cinque anni da 69 a 81 milioni di euro investiti all'anno) e della nostra azienda regionale per il diritto allo studio e abbiamo chiesto e ricevuto un contributo straordinario da parte degli Atenei".

"Siamo stati convocati dalla Consulta Regionale di Er.Go, in cui pensavamo che la notizia fosse proprio la tanto pubblicizzata copertura al 100%" replicano laconici gli studenti di Link in una nota "e invece ecco che ci hanno preso in giro un'altra volta". Alla fine dello scorso anno erano state diverse le mobilitazioni contro il caro affitto e per il riconoscimento pieno delle borse agli aventi diritto.