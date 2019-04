Borseggiato sul bus ferma la ladra e chiama la Polizia

Un uomo ha fatto individuare l'autrice del borseggio che avevasubito poco prima sull'autobus, la linea 27 in transito in quesi momenti (le 14.20 di venerdì) in via Indipendenza. Dopo aver percepito un movimento strano del borsello si è accorto che il suo portafogli non era più al suo posto e ha capito chi era l'autrice del furto.

L'ha fatta scendere dal mezzo insieme a lui per poi chiamare la Polizia. Si tratta di una ragazza del '98 con alcuni precedenti per reati contro il patrimonio che, a un certo un punto ha fatto una chiamata veloce con il cellullare facendo materializzare una persona che "magicamente" aveva ritrovato quel portafoglio e lo ha riconsegnato al legittimo proprietario. Persona che poi si è allontanata facendo perdere le tracce.

Lei è stata poi denunciata per furto aggravato in concorso con ognoti.