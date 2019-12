Botte e vessazioni contro le donne, due uomini in arresto

Due uomini sono stati arrestati nella giornata di ieri per episodi legati ad atti persecutori e violenza sulle donne. Nel primo caso la polizia è stata chiamata in via Mattei, in prossimità di una nota azienda, per sedare una animata lite tra un vigilante e un uomo di 67 anni, cittadino italiano. Quest'ultimo, dopo un breve accertamento, è risultato essere ossessionato da una delle lavoratrici impiegate all'interno dello stabilimento, di una ventina di anni più giovane di lui.

Lo stesso 67enne era già stato arrestato per fatti simili nel marzo di quest'anno e ha anche passato un periodo in carcere. Ciò nonostante nel primo mattino il signore si è ripresentato davanti al luogo di lavoro di lei per cercare di tornare in contatto con la donna. All'arrivo della polizia gli animi si sono calmati, ma il soggetto è stato comunque arrestato anche in virtù dei suoi numerosi precedenti specifici in materia. L'udienza di convalida è prevista per il 26 dicembre, ma fino ad allora il 67enne sarà trattenuto al carcere della Dozza.

In un secondo caso è stato un 33enne cittadino italiano a essere stato arrestato, per avere malmenato la sua fidanzata. L'uomo, con pesanti problemi di tossicodipendenza, è stato trovato in strada in via Zampieri, mentre il 118 stava prestando le prime cure alla ragazza.

La lite è nata nell'appartamento di lui, dove si trovavano, oltre alla fidanzata, anche il padre del 33enne, il fratello e la sorella. In base a quanto ricostruito sembra che lui, dopo aver ricevuto un rifiuto a insistenti richieste di denaro, se la sia presa prima con i parenti, poi con la partner, provocandole ferite per 10 giorni di prognosi. Inoltre, sempre lo stesso 33enne si sarebbe appropriato con la forza del telefono cellulare della fidanzata.

Calmati gli animi il soggetto è stato portato nelle camere di sicurezza della questura. Per lui si profilano le accuse di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e furto con strappo.