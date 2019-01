Botte alla fidanzata e minacce alla madre, 28enne nei guai

Gli agenti lo hanno trovato in casa, dopo che sua madre era scesa in strada con il figlio minorenne. Guai per un 28enne, cittadino marocchino irregolare, che vive con la mamma e la fidanzata in un appartamento in zona Barca, in via Leonardo da Vinci. L'uomo è accusato di violenza domestica e maltrattamenti in famiglia.

E' stata proprio la sua compagna la principale destinataria delle violenze dell'uomo: la donna è stata percossa con schiaffi al volto e calci, e non sarebbe la prima volta. I due stanno insieme da un anno e, per motivi futili riconducibili a gelosia, il giovane si sarebbe scagliato contro la sua compagna, di qualche anno più grande di lui. Quando i poliziotti sono entrati, la casa era stata danneggiata dal giovane con mobili rotti e piatti spaccati. Alla madre, connazionale dell'uomo classe 1965, non sarebbero state risparmiate minacce.

Le violenze da parte della fidanzata di lui non erano mai state denunciate, e così è stato anche questa volta. La donna è però stata trasportata per accertamenti in ospedale. Per il 28enne è scattata invece una denuncia a piede libero e la attivazione dell'ufficio immigrazione per l'eventuale espulsione.