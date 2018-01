VIDEO| Nella bottiglia gigante di piazza Maggiore, ecco lo show dell'acqua

Si tratta di un'installazione artistica interattiva fatta con oltre 3mila bottiglie riciclate che fonde arti plastiche, musica e filosofia del riciclo

Rivestita con comuni bottiglie in PET per l’acqua, recuperate e lavorate in appositi workshop formativi, affiora e beccheggia come un’immensa bottiglia abbandonata nell’ambiente.

Al suo interno trovano posto quattro fontane musicali - manufatti artistici che il pubblico è libero di suonare come veri e propri strumenti ad arco. Le musiche originali delle fontane sonore sono di Marco Mantovani.