Prendeva auto a bottigliate: denunciato 18enne bolognese

Specchietti danneggiati e carrozzeria delle automobili ammaccata a bottigliate. Autore dei danni, un ragazzo di 18 anni, di Bologna, che ieri sera intorno alle 23:30 ha colpito almeno due macchine parcheggiate in via Turati, zona Stadio, dove passeggiava insieme ad alcuni amici.

A chiamare la polizia, una cittadina che ha assistito alla scena. All'arrivo della volante il gruppetto di ragazzi era ancora in zona ma non in azione. Gli agenti infatti non hanno trovato la bottiglia usata dal ragazzo ma hanno notato le macchine danneggiate. Il 18enne, incensurato, è stato denunciato a piede libero per danneggiamento.