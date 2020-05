Nel magazzino delle Brigate di mutuo soccorso di Tpo e Làbas: "Nessuno resta indietro" | VIDEO

Con l'inizio della cosiddetta fase 2 dell'emergenza coronavirus, Tpo e Làbas – dopo il successo delle staffette partigiane e un crowdfunding di oltre 20mila euro – lanciano le Brigate di Mutuo Soccorso: 50 pacchi alimentari per 50 famiglie o singoli in difficoltà. "Un servizio essenziale autorganizzato che offre la possibilità a chi vuole dare una mano di trovare una dimensione collettiva nel farlo, e a chi ha bisogno di una mano di essere aiutato impegnandosi lui stesso a fare altrettanto con gli altri".

Partiti ieri, 8 maggio, l'obiettivo è quello di crescere e allargarsi per espandere il progetto e portarlo avanti anche nei prossimi mesi. "Partiamo con la convinzione di non farlo per l’emergenza ma che l’impoverimento sarà la norma – spiegano gli attivisti – e il mutuo aiuto tra le persone lo strumento per essere più forti tutti e tutte insieme e per conquistarci nuovi diritti e garanzie".

Tante le attività portate avanti in queste settimane: sportelli di consulenza legale e scuola di italiano e doposcuola online, recupero di tablet o pc usati da regalare a chi non ne aveva. Poi, con Mediterranea Saving Humans e il Laboratorio Salute Popolare di Làbas, è stato istituito anche uno sportello di consulenza sanitaria e psicologica. "Di fronte al rischio dello sprofondamento nella povertà di migliaia di bolognesi pensiamo che l’unica soluzione sia quella di organizzarsi collettivamente e costruire strumenti di solidarietà e reciprocità".

Raccolta generi alimentari

Continua il crowdfunding su Produzioni Dal Basso: sono stati raccolti quasi 22mila euro, ora si punta a 25mila. Tutti possono contribuire portando: olio di semi - tonno, sgombro, sardine in scatola - latte uht - pasta, riso e cous cous - conserve di pomodoro - legumi - biscotti - purè liofilizzato -omogeneizzati - altri prodotti a lunga conservazione e in buono stato - Farmaci generici integri e non scaduti.

