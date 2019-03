Droga, la troupe di "Striscia" torna in città: Brumotti ancora a caccia di pusher

A novembre del 2017 Vittorio Brumotti e la troupe di 'Striscia la notizia', il programma satirico di Canale 5, erano arrivati a Bologna per documentare le attività di spaccio ed erano stati rapinati in Montagnola. Dopo 15 giorni erano tornati ed erano stati aggrediti.

Ieri sera alle 20, Brumotti si trovava ancora in città e ha chiamato il 112, dopo aver avuto un alterco con un cittadino tunisino di 36 anni in Porta Mascarella. Quando i militari sono arrivati, lo straniero è stato perquisito, ma è risultato "pulito". Poco dopo mezzanotte, il conduttore ha richiamato da porta San Vitale, riferendo che il 36enne stava spacciando e che a un suo operatore, poi era stata offerta la droga. Dopo averlo inseguito in via Massarenti, i Carabinieri hanno bloccato lo straniero recuperando alcuni involucri dei quali si era liberato durante la fuga, contenenti circa 5 grammi di cocaina. E' stato arrestato e processato per direttissima. L'operatore al quale sarebbe stata offerta la droga invece all'arrivo dei militari era "scomparso".