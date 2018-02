Lutto nel calcio: muore a 74 anni Bruno Pace, ex ala del Bologna

E' morto in ospedale ieri in serata Bruno Pace, 74 anni, ala del Bologna che fu tra gli anni '60 e gli anni '70. Pace era ricoverato da qualche mese in ospedale a Pescara a causa di un attacco cardiaco. Una complicanza polmonare gli è stata fatale.

Pescarese di origine, Pace debuttò in serie A con il Bologna, squadra nella quale militò fino al 1972 con 112 presenze e 5 reti realizzate, nel ruolo di ala tornante. Nel '74 l'ultima stagione in A, mentre la carriera da allenatore lo portò nella vicina Modena nel'79.