Via Marsala: cede manto stradale

A lanciare l'allarme ai Vigili del Fuoco è stato un passante, che in via Marsala - angolo via Oberdan ha notato qualcosa di strano nell'asfalto: immediatamente una squadra dei caschi rossi è arrivata sul posto, appurando un lieve cedimento del manto stradale.

I Vigli del Fuoco hanno subito avviato dei sopralluoghi, scoprendo in quel punto, sotto l'asfalto, un sistema di volte e canalizzazione dell'acqua . E' stata così allertata anche la Polizia locale e il personale tecnico comunale per valutare l'entità del cedimento.

Il tratto di strada è stato poi messo in sicurezza.