Budrio, ora si fanno i conti con i danni: "Acqua e fango ovunque. Abbiamo perso tutto"

La falla nell’argine dell’Idice a Budrio è stata chiusa, l’acqua ha iniziato a ritirarsi ed è partita la conta dei danni. Cittadini e imprenditori hanno avviato i sopralluoghi nelle proprie case e aziende, e nonostante il fango e i detriti, sono già a lavoro per cercare di tornare , per quel che si può, alla normalità. “L’acqua ha superato il metro e mezzo di altezza – raccontano a BolognaToday alcuni residenti di via Viazza e zone limitrofe – Il piano terra delle abitazioni sono semidistrutti, dovremmo buttare tutto. C’è fango e terra ovunque. Un disastro”.

Ma la forza e il coraggio degli emiliani si è fatta avanti ancora una volta, e tanti coloro che dal tardo pomeriggio di ieri, e dalle prime luci dell’alba di oggi, hanno iniziato a rimboccarsi le maniche pensando solo a sistemare tutto. Così come i titolari del’azienda agricola Mioli: “Siamo in via Erbosa , praticamente a duecento metri dal’argine – sottolineano a BolognaToday – Quando abbiamo visto quello che stava accadendo abbiamo pensato che sarebbe stato un disastro, ma nonostante al momento sia impossibile quantificare economicamente i danni siamo abbastanza sereni perché quasi tutti i nostri animali si sono salvati, grazie anche all’impegno e al coraggio dei Vigili del Fuoco. Alleviamo bovini di razza emiliano romagnola e suini, e sono salvi anche se dobbiamo attendere per capire se, a causa del freddo o dell’umido, possano ammalarsi ma al momento la situazione è buona. Il foraggio che avevamo a terra è inutilizzabile, gli attrezzi e i macchinari da lavoro ancora non lo sappiamo ma adesso siamo a lavoro per sistemare tutto nel minor breve tempo possibile. Tra una decina di giorni potremmo essere nuovamente operativi. Abbiamo passato giorni senza mangiare o dormire – incalzano – perché questa azienda è la nostra vita, ma adesso tiriamo un sospiro di sollievo perché siamo potuti tornare e l'importante è ripartire. Vogliamo dire grazie ai Vigili del Fuoco, che in questi giorni salvavano persone e appena potevano venivano a controllare e ad alimentare i nostri animali con i gommoni. Persone gentilissime, sempre disponibili nonostante tutti i disagi, hanno svolto un lavoro encomiabile”.

Ancora sott'acqua la sede di Vedrana della Cooperativa Sociale L'orto: "C'è ancora un metro di acqua al piano terra - spiega a BolognaToday la presidente Sara Martinelli - e abbiamo perso tutto quello che aveamo lì, dal parco mezzi agli attrezzi per le attività, dai mobili a tutto quello che era negli uffici. Siamo una cooperativa che si occupa di persone adulte con disabilità, e negli spazi a Vedrana c'è anche un punto residenziale e i ragazzi sono stati evacuati. Ora sono ospiti di un appartamento messo a disposizione da un'associazione di Minerbio, ma dobbiamo capire come ripartire e come organizzarci a questo punto da gennaio, per non interrompere i servizi". E la cooperativa lancia un appello: "Abbiamo bisogno di aiuto, e per questo abbiamo aperto anche un conto corrente bancario presso la Banca d'Intesa San Paolo per chiunque volesse aiutarci a ripartire".