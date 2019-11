Maltempo Bologna: animali in pericolo, in azione i sommozzatori dei Vigili del Fuoco

Molte delle zone colpite dall'alluvione che ha avuto il suo culmine nella giornata di ieri, 17 novembre, sono prettamente agricole. E' di oggi pomeriggio la notizia che molti animali sono in pericolo, in particolare nel territorio che va da Motta a Vedrana di Budrio.

I sommozzatori e gli operatori del soccorso acquatico dei Vigili del fuoco sono quindi impegnati per mettere in sicurezza allevamenti, maneggi e animali domestici. Sono stati portati in salvo dieci cavalli e tre asini e recuperate numerose arnie, preziose per gli apicoltori del territorio. Inoltre a Vedrana i Vigili del fuoco dopo aver messo in sicurezza 11 gattini stanno provvedendo a portare provviste per sfamarli.

L'allarme è stato lanciato anche dalle associazioni degli agricoltori. Coldiretti parla di un centinaio di pecore e una cinquantina fra maiali e mucche annegati, nella zona di Budrio. Oltre alla perdita di capi di bestiame, i campi sono allagati e i mezzi agricoli danneggiati. Nelle zone colpite dall'alluvione, si coltiva ad esempio la Patata di Bologna Dop.