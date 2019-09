Botte alla moglie durante litigio, il figlio minorenne vede tutto: in manette 29enne

Le ha sbattuto la testa più volte contro una finestra. E' il culmine di una violenza fisica per la quale un 29enne è stato arrestato dai carabinieri di Budrio. I militari sono intervenuti ieri sera nella casa della coppia, che ha anche un figlio minorenne: proprio il piccolo avrebbe assistito a tutta la scena. L'uomo, cittadino serbo con qualche precedente, è stato portato via per maltrattamenti in famiglia e denunciato anche per lesioni personali. La vittima invece, una cittadina moldava di 30 anni, è stata portata in ospedale per le medicazioni.