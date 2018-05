Budrio: spray sulla telecamera della banca, ma vanno via a mani vuote

I Carabinieri stano indagando su un tentavo furto ai danni dello sportello bancomat della Banca di Bologna, di via Zenzalino, la notte del 9 maggio.

I ladri sono arrivati sul posto e per prima cosa hanno oscurato le videocamere di sorveglianza con la vernice spray. Per qualche motivo però il colpo non è andato a buon fine e i malviventi si sono dati alla fuga a mani vuote.