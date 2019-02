Furto a Budrio: ladri gli piombano in casa mentre guarda la tv

Ha sentito dei rumori e ha scoperto due uomini nella sua abitazione, al primo piano di una palazzina in viale Europa, zona residenziale di Budrio. Il malcapitato è un uomo di 51 anni, che ha avuto la prontezza di chiamare i Carabinieri e permettere così l'arresto dei malintenzionati. E' accaduto ieri alle 18 circa.

Da quanto ricostruito dai miltari, mentre l'uomo stava guardando la tv, i due si sono arrampicati sulla grondaia e hanno forzato una finestra dell'appartamento. Il 51enne è riuscito a vederli e metterli in fuga, quindi ha allertato i carabinieri che si sono messi subito sulle tracce dei ladri, fermandoti infine alla stazione ferroviaria.

In manette sono finiti due cittadini albanesi: uno di 21 anni, con a carico un divieto di dimora, e l'altro un 22enne, già condannato a due anni e due mesi. Sono in carcere in attesa di convalida.