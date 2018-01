Budrio: rubano il telefono al bar, 54enne arrestato grazie all'App

Ha rubato lo smartphone del padre, ma non ha fatto i conti con il dispositivo di tracciamento remoto che quasi ogni telefono cellulare ha ormai in dotazione. Così, non è stato difficile per i Carabinieri di Budrio scovare e arrestare un 54enne, cittadino marocchino, che martedì sera ha rubato lo smartphone di un cliente del bar della Stazione Ferroviaria di Budrio.

A furto avvenuto, la vittima, identificata in un 57enne del luogo, era andata dai Carabinieri per denunciare l’accaduto e informare i militari che con un’applicazione aperta dal tablet del figlio aveva localizzato il suo smartphone nelle vicinanze. In particolare il software mostrava che il dispositivo si stava “muovendo” tra via Leonida Bissolati e via Andrea Costa.

I Carabinieri sono usciti subito per strada, poi hanno chiesto al figlio della vittima di aprire nuovamente l’applicazione dal suo tablet e far squillare il telefonino del padre in modalità “allarme”. A quel punto, quando i Carabinieri hanno sentito che l’allarme proveniva dalla tasca di un soggetto, fermo davanti a un locale di kebab, lo hanno avvicinato e perquisito.

Oltre allo smartphone rubato il presunto ladro, gravato da numerosi precedenti di polizia, è stato trovato in possesso anche di una dose di hashish. Ieri mattina, dopo aver trascorso la notte agli arresti domiciliari, il marocchino è stato tradotto presso il Tribunale di Bologna. In sede di rito direttissimo, l’arresto è stato convalidato e il ladro è stato condannato a quattro mesi di reclusione, pena sospesa.