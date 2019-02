Tentato suicidio a Budrio: i Carabinieri salvano giovane in extremis

Ha chiamato il 112, dichiarando di volerla fare finita. I militari si sono precipitati e fortunatamente sono riusciti a rintracciarlo appena in tempo. Così è stato salvato in extremis un giovane uomo sulla ventina .La scena si è consumata dietro la stazione dei treni di di Budrio, dove il ragazzo stava per metter in pratica i suoi intenti suicidari.

Da quanto si apprende, la chiamata alla centrale operativa è arrivata intorno alle 22. L'operatore haavuto la prontezza di tenere impegnato al telefono l'uomo, mentre una pattuglia si è recata celermente sul posto ed è riuscita così a scongiurare l'insano gesto.