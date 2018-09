Autovelox impazziti per ore tra Castenaso e Budrio

Autovelox impazziti sulla provinciale 65, tra Castenaso e Budrio. É successo ieri sera, dove ad andare in tilt sono stati i tre occhi elettronici collocati tra la località Fossamarza e la frazione di Vedrana. Si tratta di autovelox di proprietà dell’ex Provincia, ora Città Metropolitana, allertata dalla Polizia Municipale di Castenaso che per tutta la serata ha ricevuto segnalazioni e chiamate di cittadini, preoccupati per l’attivazione dei velox nonostante fossero stati rispettati tutti i limiti di velocità.

La Polizia provinciale è subito intervenuta per capire cosa fosse successo, e in nottata la situazione è tornata alla normalità. Difficile, al momento, stabilire quante auto, camion o moto siano stati “fotografati” nonostante la loro velocità.