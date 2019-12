Piena Idice a Budrio, cessata emergenza: revocata l'evacuazione

Cessato allarme per le zone attorno all'Idice nel territorio di Budrio. Nel primo pomeriggio, dopo una riunione al centro operativo comunale, il sindaco Mazzanti ha revocato l'ordine di evacuazione per le vie interessate dalla zona 1, ovvero Viazza, San Leo, Roversella e Bachieri.

L'ordinanza era stata emanata nella giornata di ieri per far fronte in via precauzionale alla piena dell'Idice, che in poche ore è salito di svariati metri, mettendo a rischio anche la recente riparazione della falla, dopo a rottura di due settimane fa. Il fiume nel frattempo, complice anche il bel tempo delle ultime ore, sta defluendo normalmente con livelli dell'acqua in calo.

Intanto la Regione incassa la dichiarazione del governo dello stato di emergenza per il maltempo di novembre. E stanzia i primi 24,4 milioni di euro per le opere più urgenti. Ad annunciarlo sono il governatore Stefano Bonaccini e l'assessore regionale all'Ambiente, Paola Gazzolo.

Il provvedimento è stato adottato ieri dal Consiglio dei ministri, a cui si aggiungono anche finanziamenti ad hoc per i primi rimborsi ai cittadini, alle associazioni e alle attività produttive che hanno subito danni.