Budrio, pollaio svuotato dai ladri: rubate 24 galline, secondo colpo in un mese

Non sembrano più solo un caso i furti di galline a Budrio. Per l’ennesima volta, infatti, qualcuno è riuscito a intrufolarsi nell’orto di un’abitazione privata portando via ben 24 galline. Vittima dei ladri, per la seconda volta in un mese, un’abitazione in via Massa Rapi, al confine con il territorio di Ozzano: qui, l'altro ieri mattina, il proprietario si è ritrovato nuovamente con il pollaio vuoto.

Due furti in un mese: rubate solo galline

Dopo il primo furto l’uomo aveva ricomprato gli animali, ma la tranquillità è durata poco. Furti messi a segno in piena notte, senza che nessuno sia riuscito ad accorgersi di nulla. Dopo l’amara scoperta immediata la segnalazione alle autorità competenti, ma da quanto si apprende sembra che i responsabili non abbiamo rubato nient’altro.

Gli agricoltori temono altri furti

E così, in zona, è già scattato l’allarme tra agricoltori e proprietari di orti, che ora temono altre incursioni da parte dei ladri di galline. Persone che, probabilmente dopo un primo sopralluogo, entrano in azione puntando solo agli animali. La zona dove sono stati registrati i colpi è immersa nelle campagne: non a caso, dopo essere entrati in azione, i malviventi sono riusciti a dileguarsi tra i campi, senza lasciare alcuna traccia.