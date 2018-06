Si fingono operai e drogano il cane: ladri in casa a Budrio

Il cane narcotizzato e gli occhi indiscreti elusi dalle tute da operaio. Un furto in abitazione è andato a segno in una casa di via Rossini, a Mezzolara di Budrio. A darne notizia è il Resto del Carlino.

Secondo il racconto delle vittime, i ladri avrebbero agitro in pieno giorno, fingendosi operai e entrando nella proprietà in pieno giorno: chi abitava in casa era uscito un momento per sbrigare una commissione. Al ritorno l'amara sorpresa: la casa messa a soqquadro e i gioielli spariti. A fare le spese dell'irruzione anche un cane, narcotizzato con uno spray prima dell'effrazione.