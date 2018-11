Budrio: coinvolto in un incidente, 18enne finisce nei guai per rapina

I Carabinieri della Stazione di Budrio hanno denunciato un 18enne per rapina impropria. È successo ieri mattina in via Roma, quando una 36enne italiana alla guida di una Fiat 500 è rimasta coinvolta in un incidente stradale non grave con un’altra vettura, una Seat Ibiza, condotta da un giovane.

Da quanto ricostruito dai militari, durante la verifica dei danni e delle relative responsabilità, il ragazzo avrebbe iniziato ad agitarsi, proponendo di risolvere la situazione senza chiamare i Carabinieri. La donna si è così insospettita e ha fatto una telefonata. A quel punto il giovane le si è avvicinato e, dopo averle sottratto di mano lo smartphone, è salito velocemente in macchina ed è fuggito.

All’arrivo dei Carabinieri, la vittima ha raccontato i fatti e i militari si sono messi subito sulle tracce del malvivente, individuandolo poco dopo lì nei pressi. Alla vista dei militari, il giovane, 18enne albanese, incensurato, ha ammesso le proprie responsabilità dicendo di aver rubato il telefonino della donna ed averglielo gettato in un fiume perché non voleva fare sapere che stava guidando senza patente un’auto sprovvista della polizza assicurativa.

Oltre al reato di rapina impropria, il giovane conducente è stato anche sanzionato per aver violato alcune norme del Codice della Strada.